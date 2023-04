Civitanova-Milano in tv: data, orario e diretta streaming gara-3 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di domenica 16 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano, partita valevole per la terza giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Archiviati i primi due confronti, i cucinieri di Gianlorenzo Blengini tornano sul campo di casa per vincere ancora e proseguire la corsa verso il titolo. I meneghini di Roberto Piazza invece proveranno a sovvertire il pronostico e completare un’altra impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 19 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-3 ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube-Allianz, partita valevole per la terza giornata delledeiScudettodimaschile. Archiviati i primi due confronti, i cucinieri di Gianlorenzo Blengini tornano sul campo di casa per vincere ancora e proseguire la corsa verso il titolo. I meneghini di Roberto Piazza invece proveranno a sovvertire il pronostico e completare un’altra impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 19 aprile all’Eurosuole Forum diMarche. Di seguito, le informazioni per seguire in-3 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiSport : Pallavolo maschile ?? Semifinali Play Off Superlega, 2a giornata: Milano-Civitanova in diretta oggi #16aprile dalle… - Eurosport_IT : IMPRESA MILANO! ???? Battuta Perugia per 3-1, in semifinale Scudetto affronterà Civitanova ?? #Volley | #Superlega |… - B_aYLable : RT @RaiSport: Pallavolo maschile ?? Semifinali Play Off Superlega, 2a giornata: Milano-Civitanova in diretta oggi #16aprile dalle 17.50 su… - y_u_u1211 : RT @RaiSport: Pallavolo maschile ?? Semifinali Play Off Superlega, 2a giornata: Milano-Civitanova in diretta oggi #16aprile dalle 17.50 su… - syou12831475 : RT @RaiSport: Pallavolo maschile ?? Semifinali Play Off Superlega, 2a giornata: Milano-Civitanova in diretta oggi #16aprile dalle 17.50 su… -