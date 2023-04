Ciro Immobile, scontro con un tram a Roma: l'auto distrutta del capitano della Lazio (Di domenica 16 aprile 2023) L'auto del calciatore della Lazio, Ciro Immobile, ha riportato seri danni dopo lo scontro con un tram avvenuto domenica mattina a Roma, vicino a ponte Matteotti. La parte anteriore della Land Rover Defender appare completamente distrutta, gli airbag sono esplosi. Il calciatore e le due figlie che viaggiavano con lui sono rimasti illesi. "Ho solo un braccio indolenzito", ha detto Immobile ai soccorritori. Leggi su lastampa (Di domenica 16 aprile 2023) L'del calciatore, ha riportato seri danni dopo locon unavvenuto domenica mattina a, vicino a ponte Matteotti. La parte anterioreLand Rover Defender appare completamente, gli airbag sono esplosi. Il calciatore e le due figlie che viaggiavano con lui sono rimasti illesi. "Ho solo un braccio indolenzito", ha dettoai soccorritori.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - VdR___ : RT @OfficialSSLazio: Le condizioni di @ciroimmobile ?? - luca_DeMichele : RT @Erfaina1988: Lo staff medico della #Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro #Immobi… -