Ciro Immobile | orrore dopo lo schianto | insinuazioni-choc per questo video

Un terribile schianto per Ciro Immobile, il capitano della Lazio che si è scontrato in modo violentissimo con il suo Suv contro un Tram a Roma, quartiere Prati, alle 8.30 del mattino. Otto i feriti totali, il biancoceleste ha subito la frattura di una costola. A bordo anche le sue due figlie minorenni. Insomma, si è sfiorata la tragedia e ora si indaga sulla dinamica del violentissimo incidente. Ma neppure in un momento come questo, i soliti idioti riescono a tacere. Già, perché - vergognosamente - Immobile finisce sotto accusa, almeno quella dei leoni da tastiera. La ragione? La sera precedente la moglie del laziale, Jessica Malena, aveva pubblicato delle story su Instagram, intorno alle 23.30: lei e Immobile si trovavano al Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore in via Veneto.

