Ciro Immobile, l'incidente è un mistero. Il tranviere: 'Il semaforo era verde'. Il tram disarcionato dalle rotaie (Di domenica 16 aprile 2023) Uno schianto violentissimo. Intorno alle 8.30 di domenica mattina, traffico quasi assente, il Suv, un Land Rover Defender , con a bordo il capitano della Lazio , Ciro Immobile e le due giovani figlie, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - MauroCapozza : RT @salvinimi: Se fosse stato un'extracomunitario a quest'ora sarebbe in gattabuia, ma siccome si tratta di Ciro Immobile, i vigili hanno c… - valtergiuliani1 : @liidsss Ops qualcuno finalmente se li è inculati per bene. Quando si tratta di immobile sono i primi ad infangarlo… -