Ciro Immobile? La sua versione è falsa Incidente-choc | le due figlie in codice rosso

(Di domenica 16 aprile 2023) Emergono nuovi dettagli sull'che questa mattina ha visto coinvolto, sotto osservazione al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riferito da ilmessaggero.it, altre 7 persone sarebbero coinvolte dal sinistro, sulle cui cause sarebbero in corso accertamenti. "Il tram è passato con il", ha dichiarato l'attaccante della Lazio subito dopo l'accaduto, ma secondo il portale del quotidiano questa ricostruzione non convincerebbe i vigili: sarebbe statoa mal interpretare il semaforo e a centrare il mezzo a velocità sostenuta. Per Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale: "l'auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari. Il tram pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto ...

, incidente col tram: costola rotta e trauma distorsivo della colonna vertebrale Incidente nella notte, Giuseppe muore a 46 anni: la sua auto contro un muro di cinta Sette feriti, grave ...Le immagini girate domenica mattina a Roma, nei pressi di ponte Matteotti, dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto. L'auto del capitano della Lazio, una Land Rover Defender, si è scontrata con un tram, per fortuna senza conseguenze per nessuno. Leggi l'articolo di Edoardo IzzoTrauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra. È questa la diagnosi accertata per il capitano della Lazio,, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a Roma. Lo riferisce il sito della Lazio, che riferisce come siano buone le condizioni del calciatore, che dovrà restare però in ...

Come sta Ciro Immobile dopo l'incidente Un calvario infinito: non è bastata la paura, il capitano biancoceleste ora sarà costretto a star fuori almeno due settimane, salterà almeno Torino e Inter ...