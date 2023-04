Ciro Immobile | incidente frontale con un tram | era in auto con la figlia Il calciatore | ' È passato con il rosso'

(Di domenica 16 aprile 2023)coinvolto in uncon un. Paura per ildella Lazio , che questa mattina si è scontrato con il suo suv Range Rover, contro il mezzo pubblico (numero 19), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Alex46115579 : RT @CalcioFinanza: Brutto incidente d’auto per Ciro #Immobile: illesi il giocatore e la figlia - ContiCarlo : RT @IlarioDiGiovamb: Ciro #Immobile : 'Il tram è passato con il rosso, io ho solo un po di dolore al braccio' le prime parole dell'attaccan… -

AGI -, capitano della Lazio e calciatore della nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto questa mattina poco dopo le 8 nella zona di piazza Cinque Giornate, a Roma. Secondo quanto ...Era in auto con le due figlie Paura per, capitano della Lazio. In mattinata il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. Stando alle prime ricostruzioni l'auto del ...Il capitano della Lazio,, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto questa mattina a Roma. In base a quanto si apprende l'auto su cui viaggiava si è scontrata con un tram dell'Atac. L'incidente è avvenuto nella ...

Incidente stradale, questa mattina, per Ciro Immobile mentre era in auto con la figlia. La Jeep del capitano della Lazio si è scontrata contro il tram numero 19 poco dopo le 8. In… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...