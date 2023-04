Ciro Immobile | incidente col tram | costola rotta e trauma distorsivo della colonna vertebrale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - Fprime86 : RT @sportface2016: +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI cost… - cambionnome : RT @sportface2016: +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI cost… -

ha rimediato la frattura di una costola. Questo l'esito dei primi esami a cui è stato sottoposto l'attaccante della Lazio che questa mattina ha avuto un incidente stradale a Roma ...Coinvolte sette persone Nell'incidente con la sua Land Rover Defender, oltresono rimaste coinvolte altre sette persone, comprese le due figlie, Michela e Giorgia, chestava ...Cose è successo questa mattina in piazza delle Cinque Giornate, subito dopo ponte Matteottiè stato protagonista di un incidente alle 8.30 circa con la sua auto che si è schiantata contro il tram 19. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte altre auto, con sette persone ...

Dal ritorno al gol ad un passaggio in ospedale. Ciro Immobile, infatti, fresco di rete nel match della sua Lazio in casa dello Spezia nell’anticipo di venerdì, questa mattina ha vissuto un momento di ...[themoneytizer id=”99064-6] A seguito dell’incidente che ha coinvolto questa mattina il capitano della Lazio Ciro Immobile una delle sue ex squadre, il Pescara, ha dedica un post sul proprio profilo ...