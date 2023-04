Ciro Immobile | incidente a Roma | scontro violento con un tram

(Di domenica 16 aprile 2023) Bruttoquesta mattina aper, l’attaccante della Lazio. Il calciatore in mattinata è rimasto coinvolto in uno: era a bordo della sua auto, un Suv, quando per cause da accertare è avvenuto l’impatto,, con un. L’nelle vicinanze dello stadio Olimpico: il, stando a una primissima ricostruzione, stava attraversando Ponte Matteotti, quello che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati.oggisu Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - andreastoolbox : Incidente stradale per Ciro Immobile: con la sua auto contro un tram #stradale #Incidente #per #Immobile: #Ciro ??????? - MercurioPsi : #Roma - #tram sfascia auto di Ciro Immobile ?????? - IlarioDiGiovamb : Ciro #Immobile : 'Il tram è passato con il rosso, io ho solo un po di dolore al braccio' le prime parole dell'attac… - lasiciliait : Incidente d’auto per Ciro Immobile a Roma, scontro con un tram. Il calciatore: «È passato con il rosso» -

Commenta per primo Uno spavento tremendo pere per una delle due figlie del calciatore della Lazio, che questa mattina sono stati vittima di un incidente stradale all'altezza del Ponte Matteotti di Roma, quello che collega i ...Il capitano della Lazioè rimasto coinvolto questa mattina, domenica 16 aprile, in un incidente con la sua auto mentre stava attraversando Ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, non lontano dallo stadio ...Paura per, coinvolto questa mattina in un incidente a Roma. Il capitano della Lazio in auto con la figlia si è scontrato contro il tram 19 che stava attraversando Ponte Matteotti.

[themoneytizer id=”99064-6] E’ stato coinvolto in un incidente stradale Ciro Immobile. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il calciatore della Lazio sta bene dopo lo scontro con un tram. D ...Disavventura a Roma per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio è stato coinvolto in un incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni un tram, che ...