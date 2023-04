Ciro Immobile | incidente a Roma | frontale contro un tram | era in auto con la figlia

(Di domenica 16 aprile 2023) Paura per, coinvolto questa mattina in un. Il capitano della Lazio incon lasi è scontratoil19 che stava attraversando Ponte Matteotti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - IlarioDiGiovamb : Ciro #Immobile : 'Il tram è passato con il rosso, io ho solo un po di dolore al braccio' le prime parole dell'attac… - lasiciliait : Incidente d’auto per Ciro Immobile a Roma, scontro con un tram. Il calciatore: «È passato con il rosso» - HuffPostItalia : Incidente per Ciro Immobile a Roma: la sua auto finita contro un tram - OdeonZ__ : Tram contro l'auto di Ciro Immobile: la DIRETTA dal luogo dell'incidente -

Il capitano della Lazioè rimasto coinvolto questa mattina, domenica 16 aprile, in un incidente con la sua auto mentre stava attraversando Ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, non lontano dallo stadio ...Paura per, coinvolto questa mattina in un incidente a Roma. Il capitano della Lazio in auto con la figlia si è scontrato contro il tram 19 che stava attraversando Ponte Matteotti.Paura per, attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra, coinvolto in un brutto incidente stradale a Roma nella mattina di domenica 16 aprile 2023. Secondo quanto appurato, il numero 17 ...

[themoneytizer id=”99064-6] E’ stato coinvolto in un incidente stradale Ciro Immobile. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il calciatore della Lazio sta bene dopo lo scontro con un tram. D ...Disavventura a Roma per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio è stato coinvolto in un incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni un tram, che ...