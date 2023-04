Ciro Immobile in ospedale: incidente contro un tram. Cos’è successo e come sta (Di domenica 16 aprile 2023) Dal ritorno al gol ad un passaggio in ospedale. Ciro Immobile, infatti, fresco di rete nel match della sua Lazio in casa dello Spezia nell’anticipo di venerdì, questa mattina ha vissuto un momento di paura. Poche ore fa, infatti, il capitano biancoceleste è rimasto, suo malgrado, coinvolto in un incidente stradale nel centro di Roma. Secondo quanto riportato da diversi testimoni, la vettura sulla quale viaggiava l’attaccante della Nazionale (una Land Rover Defender) si sarebbe scontrata con un tram (il numero 19 per amor di precisione) che, in quel momento, stava procedendo su Ponte Matteotti, proprio nelle zone dello stadio Olimpico. Il mezzo di trasporto pubblico non avrebbe rispettato un semaforo rosso e, di conseguenza, avrebbe colpito diverse vetture. Tra queste, come detto, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Dal ritorno al gol ad un passaggio in, infatti, fresco di rete nel match della sua Lazio in casa dello Spezia nell’anticipo di venerdì, questa mattina ha vissuto un momento di paura. Poche ore fa, infatti, il capitano biancoceleste è rimasto, suo malgrado, coinvolto in unstradale nel centro di Roma. Secondo quanto riportato da diversi testimoni, la vettura sulla quale viaggiava l’attaccante della Nazionale (una Land Rover Defender) si sarebbe scontrata con un(il numero 19 per amor di precisione) che, in quel momento, stava procedendo su Ponte Matteotti, proprio nelle zone dello stadio Olimpico. Il mezzo di trasporto pubblico non avrebbe rispettato un semaforo rosso e, di conseguenza, avrebbe colpito diverse vetture. Tra queste,detto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - danielabongior3 : - Yuro_23 : RT @MCriscitiello: Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della Lazi… -