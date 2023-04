Ciro Immobile e l' incidente con il tram | «Ho temuto per le mie figlie | siamo salvi per miracolo»

(Di domenica 16 aprile 2023) «Io non mollo mai, non mi arrendo nemmeno dopo quest?ennesima-vata, ma hoper le mie bambine.per». Così parlaore dopo i primi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - Domenic20508867 : RT @Dyylan_s: Il primo romanista che insulta o gode su ciò che è accaduto a Ciro Immobile verrà automaticamente bloccato e mandato a fare i… - uainaldum : RT @Dyylan_s: Il primo romanista che insulta o gode su ciò che è accaduto a Ciro Immobile verrà automaticamente bloccato e mandato a fare i… -

C'è un giallo del semaforo nell' incidente stradale che ha coinvolto. Il centravanti della Lazio sostiene che il tram 19 che si è scontrato con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate vicino a Ponte Matteotti tra Flaminio e Prati è ...vedi anche Roma, tram contro auto di: "frattura di una costola" La cronaca di Sassuolo - Juventus ( HIGHLIGHTS ) Per la sfida contro la Juventus, Dionisi schiera il tridente formato da ..., attualmente ricoverato al Gemelli, tira un sospiro di sollievo dopo lo spaventoso incidente in cui è rimasto convolto nelle scorse ore a Roma, nel quartiere Prati. Mentre era al ...

Incidente Ciro Immobile, "Un incubo, ho pensato solo alle mie bambine". Il giallo della dinamica Repubblica Roma

Ciro Immobile ieri mattina stava guidando il suo Land Rover Defender quando si è schiantato contro un tram. Lui si è rotto una costola, le sue due figlie sono state ricoverate in ospedale • La premier ...«Io non mollo mai, non mi arrendo nemmeno dopo quest’ennesima tram-vata, ma ho temuto per le mie bambine. Siamo salvi per miracolo». Così parla Immobile ore dopo i ...