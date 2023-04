Ciro Immobile distrugge la macchina contro un tram | Lui e la figlia coinvolti! (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è stato vittima di un incidente in macchina. La sua autovettura è stata travolta da un tram e ne è uscita totalmente distrutta. Il mondo del calcio è stato scosso dall’episodio che ha visto protagonista il centravanti della nazionale, protagonista di una grande paura a Roma. Andiamo a vedere cosa è successo. Incidente Immobile (GranTennisToscana)Il canale Youtube Agtw ha mostrato la vettura del calciatore completamente distrutta a fronte di un pesantissimo scontro con un tram. Le prime ricostruzioni dicono che l’incidente è avvenuto a Roma tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte Matteotti nei pressi di Piazza Mazzini. Sono stati attimi di grande paura e le immagini sono veramente tragiche e hanno fatto subito temere il peggio. ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante della Lazioè stato vittima di un incidente in. La sua autovettura è stata travolta da une ne è uscita totalmente distrutta. Il mondo del calcio è stato scosso dall’episodio che ha visto protagonista il centravanti della nazionale, protagonista di una grande paura a Roma. Andiamo a vedere cosa è successo. Incidente(GranTennisToscana)Il canale Youtube Agtw ha mostrato la vettura del calciatore completamente distrutta a fronte di un pesantissimo scon un. Le prime ricostruzioni dicono che l’incidente è avvenuto a Roma tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte Matteotti nei pressi di Piazza Mazzini. Sono stati attimi di grande paura e le immagini sono veramente tragiche e hanno fatto subito temere il peggio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - fanpage : Brutto incidente per il capitano della Lazio. Ciro Immobile sta bene, ma che spavento - fiore_1926 : RT @SkyTG24: #Roma, tram contro auto del calciatore Ciro Immobile: illesi lui e figlie - cuba98w : RT @NapoliToday: #Incidentistradali #Calcio Incidente stradale per Ciro Immobile: la sua auto si scontra con un tram -