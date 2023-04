Ciro Immobile coinvolto in un incidente stradale | lo scontro con un tram

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - diavolisempre : RT @rtl1025: ?? 'Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta della XI costola destra'.… - panu_mirko : RT @fanpage: Brutto incidente per il capitano della Lazio. Ciro Immobile sta bene, ma che spavento -

Il capitano della Lazio e attaccante della Nazionalesi è fratturato una costola in un' incidente stradale . La sua jeep, a bordo della quale viaggiava con le figlie , si è scontrata domenica mattina verso le 8.30 con un tram a poche ...Bruttissimo incidente per il calciatore. L'automobile del giocatore della Lazio è stata travolta da un Tram finendo per essere totalmente distrutta. L'incidente è avvenuto a Roma tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte ...

ROMA - Incidente per Ciro Immobile stamattina a Roma. Il calciatore della Lazio era in auto con le sue due figlie al momento dello scontro frontale con un tram in Piazza delle Cinque Giornate a Roma.Cose è successo questa mattina in piazza delle Cinque Giornate, subito dopo ponte Matteotti Ciro Immobile è stato protagonista di un incidente alle 8.30 circa con la sua auto che si è schiantata cont ...