Cinque giorni... assurdi. Meteo, Mario Giuliacci: cosa accadrà in Italia (Di domenica 16 aprile 2023) L'ultimo bollettino-Meteo di Mario Giuliacci dà conto di una situazione "ballerina" per i prossimi Cinque giorni in Italia. Secondo il colonnello, la penisola vivrà una "situazione vivace con rovesci frequenti e numerose sorprese". Già, perché lunedì la pioggia colpirà in modo diffuso sud-est e Sicilia tirrenica. Dunque maltempo per tutto il giorno su Campania e Calabria, con il resto del territorio coperto dalle nubi, ma con clima asciutto. Meteo-Giuliacci, i prossimi 5 giorni: qui l'articolo completo Dunque, martedì 18 ancora instabilità sulle regioni del centro-Sud, ma più occasionale e circoscritta. Secondo Giuliacci "ci aspettiamo solo dei temporali all'estremo Sud-Est, con il tempo che andrà via via ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) L'ultimo bollettino-didà conto di una situazione "ballerina" per i prossimiin. Secondo il colonnello, la penisola vivrà una "situazione vivace con rovesci frequenti e numerose sorprese". Già, perché lunedì la pioggia colpirà in modo diffuso sud-est e Sicilia tirrenica. Dunque maltempo per tutto il giorno su Campania e Calabria, con il resto del territorio coperto dalle nubi, ma con clima asciutto., i prossimi 5: qui l'articolo completo Dunque, martedì 18 ancora instabilità sulle regioni del centro-Sud, ma più occasionale e circoscritta. Secondo"ci aspettiamo solo dei temporali all'estremo Sud-Est, con il tempo che andrà via via ...

