Ciclismo | Tadej Pogacar | “All’Amstel per fare un grande risultato | il percorso è lungo e difficile”

(Di domenica 16 aprile 2023) Vanno avanti le Classiche del Nord e si arriva nelle Ardenne per l’Amstel Gold Race che apre la settimana di fuoco composta anche da Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Tanti i protagonisti e i fuoriclasse presenti: l’uomo da battere tra tutti è. Queste le parole dello sloveno che ha fatto una ricognizione di 75 km sullo scorso venerdì: “Vogliamo ottenere unnelle Classiche delle Ardenne e cominceremo d: è unagara e per noi ed è importante arrivare con una squadra forte e vincere. Ma non sarà facile e mi aspetto una prova dura“. Il fenomeno della UAE Team Emirates ha parlato dei ricordi che lo legano alla corsa olandese: “La primavera è già stata un enorme successo per noi, ma vogliamo davvero ottenere un ...

Archiviata la stagione del pavè il ciclismo continua con la settimana dedicata al trittico della Ardenne, che inizierà come di consueto

Tadej Pogacar torna per la seconda volta all'Amstel Gold Race e la sua intenzione è quella di aggiungere la vittoria al suo palmares. Quando fece il suo debutto nella Classica olandese quattro anni fa