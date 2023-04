CIAO MASCHIO: NUNZIA DE GIROLAMO FESTEGGIA IL BOOM E SI PREPARA A NUOVE SFIDE (Di domenica 16 aprile 2023) La terza stagione di “CIAO MASCHIO”, il talk rivelazione di Rai1 condotto da NUNZIA De GIROLAMO, chiude con una media di ascolti che, in termini percentuali, raddoppia i dati delle prime due edizioni. In particolar modo, la media finale della terza edizione del programma di NUNZIA De GIROLAMO è stata di rispettivamente 684.000 telespettatori con il 14,34% di share, raddoppiando lo share registrato nelle prime due edizioni del talk show. Successo meritato per NUNZIA De GIROLAMO e tutta la squadra di CIAO MASCHIO, che puntata dopo puntata ha saputo costruire un programma semplice, mai volgare e soprattutto adatto al clima che contraddistingue la seconda serata. La puntata più vista della terza edizione, dal punto di ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 aprile 2023) La terza stagione di “”, il talk rivelazione di Rai1 condotto daDe, chiude con una media di ascolti che, in termini percentuali, raddoppia i dati delle prime due edizioni. In particolar modo, la media finale della terza edizione del programma diDeè stata di rispettivamente 684.000 telespettatori con il 14,34% di share, raddoppiando lo share registrato nelle prime due edizioni del talk show. Successo meritato perDee tutta la squadra di, che puntata dopo puntata ha saputo costruire un programma semplice, mai volgare e soprattutto adatto al clima che contraddistingue la seconda serata. La puntata più vista della terza edizione, dal punto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... N_DeGirolamo : Questa stagione di Ciao Maschio è letteralmente volata ?? Siamo già all’ultima puntata. E stasera #CiaoMaschio sono… - bubinoblog : CIAO MASCHIO: NUNZIA DE GIROLAMO FESTEGGIA IL BOOM E SI PREPARA A NUOVE SFIDE - pinguina43 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Sabato 15 aprile 2023· Amici vola al 27.9% (4,3 mln), niente da fare per Il Cantante Mascherato 14.8% e 1,… - davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 15 aprile 2023· Amici vola al 27.9% (4,3 mln), niente da fare per Il Cantante Mascherato 14.8… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 15 aprile 2023. Amici vola al 27.9% (43 mln) niente da fare per Il Cantante Mascherato 14.8% e 18… -