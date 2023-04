Child 44 – Il bambino n 44 | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 16 aprile 2023)44 – Iln. 44 è unla cui trama include una, quella degli omicidi del serial killer Andrei Romanovich Chikatilo, noto anche come Il mostro di Rostov, che fu condannato per aver ucciso e mutilato 53 donne e bambini nella Russia sovietica tra il 1978 e il 1990. L’autore del libro da cui è tratto il, Tom Rob Smith, ha spiegato che la suaè vagamente basata sulladel pluriomicida Chikatilo. Il romanzo però evidenzia anche il problema della criminalità dell’epoca sovietica in uno Stato in cui “non esiste il crimine” ed esplora anche la paranoia dell’epoca, il sistema educativo, l’apparato di polizia segreta, gli orfanotrofi, l’omosessualità in U e gli ospedali psichiatrici. Un thriller a sfondo politico ...