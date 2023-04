Chiesa è l’uomo in più in questo finale di stagione: impossibile farne a meno (Di domenica 16 aprile 2023) La Juventus, in questo finale di stagione, può contare su un Chiesa in più e con l’azzurro raggiungere gli obiettivi sarà molto più semplice. Siamo entrati nel vivo della stagione e, da qui alla fine, ogni partita è molto importante; la Juventus è in corsa su tre fronti tra campionato (con l’obiettivo quarto posto), la Coppa Italia e l’Europa League dove la voglia è quella di arrivare in fondo per portare a casa due trofei. Chiesa (LaPresse)Non sarà semplice ma i bianconeri potranno contare su un Chiesa in più; la gara contro lo Sporting Lisbona, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, ha dimostrato come l’azzurro stia piano piano tornando al meglio della forma. Un recupero, quello del campione d’Europa, fondamentale per le ambizioni ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 16 aprile 2023) La Juventus, indi, può contare su unin più e con l’azzurro raggiungere gli obiettivi sarà molto più semplice. Siamo entrati nel vivo dellae, da qui alla fine, ogni partita è molto importante; la Juventus è in corsa su tre fronti tra campionato (con l’obiettivo quarto posto), la Coppa Italia e l’Europa League dove la voglia è quella di arrivare in fondo per portare a casa due trofei.(LaPresse)Non sarà semplice ma i bianconeri potranno contare su unin più; la gara contro lo Sporting Lisbona, valida per l’andata dei quarti didi Europa League, ha dimostrato come l’azzurro stia piano piano tornando al meglio della forma. Un recupero, quello del campione d’Europa, fondamentale per le ambizioni ...

