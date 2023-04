Chiedono della sfida con il Napoli | Allegri predica calma e risponde in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 aprile 2023) Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la gara contro il Sassuolo che ha visto la sua Juventus arrendersi ai neroverdi per 1-0. La prossimadei bianconeri in Serie A sarà contro ile proprio in merito ai prossimi impegni si è espresso il tecnico toscano. Juventus Fc – Fc Nantes Massimiliano, head coach of Juventus Fc looks on during the UEFA Europa League knockout round play-off leg one match between Juventus and FC Nantes at Allianz Stadium on February 16, 2023 in Turin, Italy. Turin Allianz Stadium Italy Copyright: xMarcoxCanonieroxCalendario Juventus:prepara la squadra Il tecnicoJuventus annuncia in vista dele dello Sporting Lisbona le condizioni di molti dei suoi giocatori con il must ...