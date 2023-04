Chiariello: "Partita funestata, ancora una volta, da un pessimo arbitraggio..." (Di domenica 16 aprile 2023) Umberto Chiariello, nel suo consueto Editoriale su Canale 21: "La Partita Napoli-Verona è stata funestata, ancora una volta, da un pessimo arbitraggio. Perché il signor La Penna, al 51’ , ha dimenticato di ammonire, per la seconda volta, Ceccherini. Che ha fatto un fallo, da secondo giallo, nettissimo. Che non ha visto né lui, né i suoi collaboratori. Il Verona avrebbe giocato per metà Partita con un uomo in meno. Queste sono decisioni che pesano più di un rigore. Non si può sottacere, se una gara viene orientata dagli arbitraggi. Come mercoledì. Che ha inciso sull’Andata ed il Ritorno. Si è visto oggi ,l’assenza di Kim, che mancanza sarà per martedì." Trattasi, purtroppo, di pura malafede? Come disse un certo Pier Paolo Pasolini non ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Umberto, nel suo consueto Editoriale su Canale 21: "LaNapoli-Verona è statauna, da un. Perché il signor La Penna, al 51’ , ha dimenticato di ammonire, per la seconda, Ceccherini. Che ha fatto un fallo, da secondo giallo, nettissimo. Che non ha visto né lui, né i suoi collaboratori. Il Verona avrebbe giocato per metàcon un uomo in meno. Queste sono decisioni che pesano più di un rigore. Non si può sottacere, se una gara viene orientata dagli arbitraggi. Come mercoledì. Che ha inciso sull’Andata ed il Ritorno. Si è visto oggi ,l’assenza di Kim, che mancanza sarà per martedì." Trattasi, purtroppo, di pura malafede? Come disse un certo Pier Paolo Pasolini non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbesarci : @Oldboy_it @Chiariello_CS Tifo per il Napoli da sempre, ho visto gli scudetti con Diego e ieri ero al Maradona. Ma… - NIC__76__ : @Chiariello_CS ma questo signore in giacca grigia e camicia dice che il calcio non è uno spettacolo? E cos'è una b… - Chiatamone57 : Battuta d’arresto con la partita di martedì nella testa. Mancano 1??1?? punti all’aritmetica conquista del sogno…… - kvaramanuel11 : @Chiariello_CS Ma quale bolgia martedì!! La bolgia deve essere già sabato col Verona. Partita da vincere a tutti i… - Pauldrum69 : @Joe38244968 @Chiariello_CS Ma quale partita hai visto??? Forse non hai notato che abbiamo giocato senza attaccanti!?? -