Chiamava la figlia "grassa e brutta" e la costringe a non pesare più di 47 chili (Di domenica 16 aprile 2023) Una storia che si è svolta a Como e che vede come protagoniste una madre e una figlia. La donna di 54 anni, secondo le accuse, avrebbe costretto la figlia (all'epoca dei fatti 16enne) a mantenere un regime alimentare ferreo per... Leggi su europa.today (Di domenica 16 aprile 2023) Una storia che si è svolta a Como e che vede come protagoniste una madre e una. La donna di 54 anni, secondo le accuse, avrebbe costretto la(all'epoca dei fatti 16enne) a mantenere un regime alimentare ferreo per...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sery_s : Ieri ho visto #RoccoSchiavone perché per me è una fiction imperdibile, ma da venerdì prossimo sicuramente guarderò… - GDS_it : «Sciacqualattuga», così Matteo Messina Denaro chiamava nei suoi pizzini la figlia naturale Lorenza Alagna - antorosk : Comunque i giornalisti hanno rotto con sta ' figlia di Mango'. Lei si chiama Angelina, Nina o Ange. Non ha un cogno… - JackTerron : al tempo dei fascisti attaccavano i manifesti, le femmine devono figliare, il popolo deve aumentare. per una figlia… - serieaddictedd_ : 7. IL RICATTO non lei che l'hanno presa per lasciarla in mezzo alla strada, quando chiamava chapman e le diceva 'no… -