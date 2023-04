Chi è la moglie di Rocco Hunt: nome, età, figli e lavoro (Di domenica 16 aprile 2023) Rocco Hunt ha una moglie bellissima di nome Ada, ma in realtà su di lei non si sa praticamente molto. In effetti si tratterebbe di una persona molto riservata, che non ha la tendenza a stare sotto i riflettori e intanto sarebbe la madre di Giovanni, il piccolo che lei e il giovane Hunt hanno avuto nel 2017. Insieme stanno cercando di crescere e ovviamente di crescere il piccolo. Come avrebbe specificato anche Hunt in più di un’intervista, sembra che comunque siano diventati genitori quando erano propri piccoli, se si pensa che Hunt aveva solo 22 anni, ma questo, come avrebbe detto lo stesso noto cantante, lo avrebbe fatto crescere ed è molto fiero appunto della famiglia che sta costruendo. Rocco Hunt, la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 aprile 2023)ha unabellissima diAda, ma in realtà su di lei non si sa praticamente molto. In effetti si tratterebbe di una persona molto riservata, che non ha la tendenza a stare sotto i riflettori e intanto sarebbe la madre di Giovanni, il piccolo che lei e il giovanehanno avuto nel 2017. Insieme stanno cercando di crescere e ovviamente di crescere il piccolo. Come avrebbe specificato anchein più di un’intervista, sembra che comunque siano diventati genitori quando erano propri piccoli, se si pensa cheaveva solo 22 anni, ma questo, come avrebbe detto lo stesso noto cantante, lo avrebbe fatto crescere ed è molto fiero appunto della famiglia che sta costruendo., la ...

