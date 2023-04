"Chi è il colpevole della strage di Erba": Olindo e Rosa innocenti, verità stravolta? (Di domenica 16 aprile 2023) Il caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi potrebbe davvero non essere chiuso. I due, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, infatti potrebbero veder riaperto il processo. Il sostituto procuratore della Corte d'Appello, Carlo Tarfusser, di Milano si dice certo della loro innocenza e chiede appunto la revisione del processo. Ma non solo. Si apprende infatti che la difesa dei due quando depositerà l'istanza di revisione del processo presenterà "più di un nuovo testimone", così come ha spiegato all'Ansa il legale Fabio Schembi, che difende Olindo e Rosa insieme a Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello. Uno dei testimoni, assicura, non è "mai stato sentito all'epoca dei fatti" e risiedeva "nella casa della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Il caso diRomano eBazzi potrebbe davvero non essere chiuso. I due, condannati all'ergastolo per ladi, infatti potrebbero veder riaperto il processo. Il sostituto procuratoreCorte d'Appello, Carlo Tarfusser, di Milano si dice certoloro innocenza e chiede appunto la revisione del processo. Ma non solo. Si apprende infatti che la difesa dei due quando depositerà l'istanza di revisione del processo presenterà "più di un nuovo testimone", così come ha spiegato all'Ansa il legale Fabio Schembi, che difendeinsieme a Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello. Uno dei testimoni, assicura, non è "mai stato sentito all'epoca dei fatti" e risiedeva "nella casa...

