Chi è Chiara, la moglie di Paolo Jannacci (Di domenica 16 aprile 2023) Chiara è la moglie di Paolo Jannacci, il figlio di Enzo Jannacci. Il musicista è sempre stato molto discreto e riservato sulla sua vita privata parlando davvero in poche occasione della sua vita privata e della moglie. Su di lei, infatti, si conosce davvero poco: il nome e che la coppia, dopo il matrimonio, hanno avuto una bambina di nome Allegra. Chiara e Paolo si sono sposati pochi anni fa e a conquistare il figlio di Enzo Jannacci è stata proprio la donna. A confermarlo il musicista durante un’intervista rilasciata ad un settimanale di cucina e poi riportato dalla somellier Adua Villa: “mia moglie Chiara mi ha conquistato cucinando questa ricetta, Arrosto in crosta, ma ora non me la fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023)è ladi, il figlio di Enzo. Il musicista è sempre stato molto discreto e riservato sulla sua vita privata parlando davvero in poche occasione della sua vita privata e della. Su di lei, infatti, si conosce davvero poco: il nome e che la coppia, dopo il matrimonio, hanno avuto una bambina di nome Allegra.si sono sposati pochi anni fa e a conquistare il figlio di Enzoè stata proprio la donna. A confermarlo il musicista durante un’intervista rilasciata ad un settimanale di cucina e poi riportato dalla somellier Adua Villa: “miami ha conquistato cucinando questa ricetta, Arrosto in crosta, ma ora non me la fa ...

