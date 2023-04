Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni di domenica 16 aprile 2023: arriva Ed Sheeran (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la pausa per via di Pasqua, torna stasera, domenica 16 aprile, Che tempo che fa, il talk show di Rai 3 che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio. Con lui le presenze fisse di Luciana Littizzetto con la sua spontaneità e simpatia, ma anche Filippa Lagerback. E non solo. Tra ospiti, che si raccontano a cuore aperto, siparietti divertimenti e approfondimenti. Ecco tutte le anticipazioni, con l’attesa per l’arrivo in studio del cantautore Ed Sheeran. Ed Sheeran domenica 16 aprile a Che tempo che fa Stando alle primissime anticipazioni, in esclusiva a “Che tempo Che Fa” domenica 16 aprile dalle 20 su Rai3 e Rai Italia arriverà il cantautore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la pausa per via di Pasqua, torna stasera,16, Cheche fa, il talk show di Rai 3 che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio. Con lui le presenze fisse di Luciana Littizzetto con la sua spontaneità e simpatia, ma anche Filippa Lagerback. E non solo. Tra, che si raccontano a cuore aperto, siparietti divertimenti e approfondimenti. Ecco tutte le, con l’attesa per l’arrivo in studio del cantautore Ed. Ed16a Cheche fa Stando alle primissime, in esclusiva a “CheChe Fa”16dalle 20 su Rai3 e Rai Italia arriverà il cantautore ...

