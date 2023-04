Che tempo che fa, ospiti 16 aprile 2023: Ed Sheeran, Nanni Moretti e Tommaso Paradiso (Di domenica 16 aprile 2023) Stasera tra gli ospiti di Che tempo che fa del 16 aprile ci sarà in esclusiva Ed Sheeran: il cantautore si esibirà live con Eyes Closed Che tempo Che Fa torna stasera 16 aprile, dopo la pausa pasquale su Rai 3 a partire dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono il cantautore britannico Ed Sheeran, il regista Nanni Moretti e il cantante Tommaso Paradiso. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ospite in esclusiva, Ed Sheeran: il cantautore dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 aprile 2023) Stasera tra glidi Cheche fa del 16ci sarà in esclusiva Ed: il cantautore si esibirà live con Eyes Closed CheChe Fa torna stasera 16, dopo la pausa pasquale su Rai 3 a partire dalle 20:00. Tra glidella puntata ci sono il cantautore britannico Ed, il registae il cantante. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ospite in esclusiva, Ed: il cantautore dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 ...

