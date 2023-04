Che fine ha fatto il manifesto della stragista di Nashville? (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr – Il 27 marzo va in scena l’ennesima sparatoria in una scuola cristiana americana, responsabile della strage è la ventottenne Audrey Hale che massacrerà sei persone, di cui tre bambini, prima che gli agenti della polizia di Nashville, Tennessee, la freddino. Incredibilmente, le polemiche (e in seguito anche le proteste) delle ore successive, si sono concentrate sulla decisione dello stato del Tennessee di bandire gli spettacoli di Drag Queen nelle scuole e di arginare l’uso di farmaci bloccanti della pubertà e trattamenti ormonali per le persone “in transizione”. Con i corpi delle vittime ancora caldi l’intero mainstream media americano si è focalizzato sul pronome appropriato da utilizzare nei confronti della Hale: alla giovane, secondo i precetti woke, si dovrebbero riservare i pronomi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr – Il 27 marzo va in scena l’ennesima sparatoria in una scuola cristiana americana, responsabilestrage è la ventottenne Audrey Hale che massacrerà sei persone, di cui tre bambini, prima che gli agentipolizia di, Tennessee, la freddino. Incredibilmente, le polemiche (e in seguito anche le proteste) delle ore successive, si sono concentrate sulla decisione dello stato del Tennessee di bandire gli spettacoli di Drag Queen nelle scuole e di arginare l’uso di farmaci bloccantipubertà e trattamenti ormonali per le persone “in transizione”. Con i corpi delle vittime ancora caldi l’intero mainstream media americano si è focalizzato sul pronome appropriato da utilizzare nei confrontiHale: alla giovane, secondo i precetti woke, si dovrebbero riservare i pronomi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Ma i vari giornalai come #Ziliani, #Pistocchi, #Varriale, #Alvino, ecc., che sponsorizzavano e pompavano tutti i gi… - enpaonlus : Che fine ha fatto il cane Poldo che aspettava i bambini davanti a scuola? Catturato e rinchiuso in un canile, poi i… - artdielle : Ancora un weekend che sembra autunnale, invece che primaverile, ma alla fine ottimo per immergermi nella lettura di… - not_Furge : E' arrivato il momento dell'anno in cui sto figlio di troia va su tutti i giornali a mettere in vetrina i suoi. L'a… - MoriMrc : @Gitro77 Si salvano. Fine salvare ambiente. Gli danno lo stato di necessità putativo. Scommettiamo? Quello che mi n… -