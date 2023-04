Charlie Chaplin | l’attore comico che ha rivoluzionato il cinema muto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 aprile 2023), noto attore,, regista, sceneggiatore e produttoretografico, nasce a Londra il 16 aprile 1889 e muore a Corsier-sur-Vevey il 25 dicembre 1977. Oggi in occasione dell’anniversario della sua nascita osanniamo la straordinaria carriera dei uno dei più grandi interpreti delmondiale, noto a livello planetario per il ruolo di Charlot, personaggio intorno al quale ha dato vita alle sue sceneggiature.è stato amato dal pubblico di ogni età per la carica di umanità che trasuda in tutte le sue storie, che si presentano come una commistione di amore e di insidie. Accenni biografici e i primi passi nello spettacolo diChaplit ph credits ...