Charlene di Monaco | colpi di sole a contrasto sul pixie cut

Leggi su amica

(Di domenica 16 aprile 2023) Schiariture biondissime su base naturale biondo scuro: il nuovo hair look didi(Ipa) Toglietele tutto ma non il desiderio di cambiare look. Sempre e comunque. Puntando sempre sullo stesso elemento beauty. Non ci sono dubbi: i capelli sono sicuramente l’elemento sul qualediama giocare di più. Li cambia spesso, sia nel colore che nel taglio. Senza paura di giudizi o etichette. Anzi. Sfida il protocollo reale sfoggiando hair look talvolta anche decisamente innovativi. Negli anni l’abbiamo vista con uncut ice in versione platino, con metà testa rasata e con una mini frangia taglia XS. E allora ecco che l’epiteto di principessa rivoluzionaria, almeno in fatto di hairlook, spetta proprio a lei. E la conferma arriva dall’ultimo beauty look sfoggiato di recente. La ...