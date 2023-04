Champions, per Napoli-Milan l’arbitro polacco Szymon Marciniak (Di domenica 16 aprile 2023) Sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak a dirigere Napoli-Milan, quarto di finale di ritorno della Champions League. Assistenti Sokolnicki (Polonia)-Listkiewicz (Polonia); IV Uomo Nyberg (Svezia). Al VAR Kwiatkowski-Frankowski L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 aprile 2023) Saràa dirigere, quarto di finale di ritorno dellaLeague. Assistenti Sokolnicki (Polonia)-Listkiewicz (Polonia); IV Uomo Nyberg (Svezia). Al VAR Kwiatkowski-Frankowski L'articolo proviene da Ildenaro.it.

