Champions League | Napoli-Milan | prevista coreografia delle curve

Si avvicina l'ora della verità. Tra martedì e mercoledì si conosceranno i verdetti dei quarti di finale di: Napoli - Milan e Inter - Benfica. Il campionato, in questo momento, se non proprio un fastidio, diventa un impegno da mettere in secondo piano come dimostrano le scelte di Pioli e di ...Solo un trionfo insalverebbe Inzaghi senza l'accesso dal campionato nell'Europa che conta, con Benfica ed Empoli non sono permessi passi falsi per non far precipitare ...Nerazzurri che non sfruttano il pareggio del Milan e restano quinti in classifica, fuori dalla zona. Inter che cerca di impostare la partita schiacciando fin da subito il Monza nella ...

Testa alla Champions Delle 8 squadre ai quarti vincono solo le due fuori categoria Tutto Napoli

Tutto in una notte. Martedì 18 aprile, alle ore 21, Napoli e Milan scendono in campo allo stadio "Diego Armando Maradona" per il secondo e ultimo atto dei quarti di finale di Champions League. Dopo l' ...