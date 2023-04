Champions League, Napoli-Milan: arbitra il polacco Marciniak (Di domenica 16 aprile 2023) La Uefa ha reso nota la designazione arbitrale per la gara di Champions League, tra Napoli e Milan, in programma martedi 18 aprile allo Stadio Maradona alle ore 21. Arbitro: Szymon Marciniak POL Assistenti: Pawe? Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL Quarto ufficiale: Glenn Nyberg SWE VAR: Tomasz Kwiatkowski POL AVAR: Bartosz Frankowski POL Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 16 aprile 2023) La Uefa ha reso nota la designazionele per la gara di, tra, in programma martedi 18 aprile allo Stadio Maradona alle ore 21. Arbitro: SzymonPOL Assistenti: Pawe? Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL Quarto ufficiale: Glenn Nyberg SWE VAR: Tomasz Kwiatkowski POL AVAR: Bartosz Frankowski POL

