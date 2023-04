Cerignola-Latina oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 16 aprile 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la vittoria ottenuta contro il Crotone, vanno a caccia di preziosi punti in ottica playoff. I nerazzurri, dal loro canto, sono appena tornati al successo contro il Gelbison e adesso sperano di chiudere in bellezza la loro stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Calcio serie C girone C, penultima giornata della stagione regolare: fra le partite odierne Audace Cerignola-Latina, Catanzaro - Foggia, Fidelis Andria - Avellino, Monterosi Tuscia - Taranto. La partita Audace Cerignola-Latina di domenica 16 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37° giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023.

Le probabili formazioni di Cerignola-Latina: Achik e D'Ausilio in ... TuttoCalcioPuglia.com

Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo in vista del match di oggi pomeriggio, in programma allo stadio Adriatico. Calcio d'inizio alle ore 17:30 ...Ultimo appuntamento casalingo in regular season per il Cerignola che, alle 17:30, ospita il Latina al "Monterisi". Gli ofantini puntano a dare continuità al successo di ...