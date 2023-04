CdS – Dopo Aouar la Roma prova un altro colpo sul mercato: la strategia del club (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 10:59:22 Arrivano conferme dal CdS: La strategia dei parametri zero continua. Dopo aver bloccato Aouar, la Roma ha un nuovo ambizioso obiettivo per la prossima stagione: si tratta di Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, che ha rifiutato definitivamente il rinnovo con il club tedesco. Tiago Pinto aveva provato a prenderlo già l’estate scorsa, per accontentare Mourinho che voleva un centrale mancino a completamento dell’organico. Ma l’Eintracht, che aveva vinto l’Europa League e si era quindi qualificato per la Champions, chiedeva troppi soldi. Adesso però N’dicka è in scadenza e può andare dove vuole, sapendo di poter scegliere nel mucchio dorato delle pretendenti. Attesa La Roma in effetti non è l’unica squadra in corsa. C’è anzi ... Leggi su justcalcio (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 10:59:22 Arrivano conferme dal CdS: Ladei parametri zero continua.aver bloccato, laha un nuovo ambizioso obiettivo per la prossima stagione: si tratta di Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, che ha rifiutato definitivamente il rinnovo con iltedesco. Tiago Pinto avevato a prenderlo già l’estate scorsa, per accontentare Mourinho che voleva un centrale mancino a completamento dell’organico. Ma l’Eintracht, che aveva vinto l’Europa League e si era quindi qualificato per la Champions, chiedeva troppi soldi. Adesso però N’dicka è in scadenza e può andare dove vuole, sapendo di poter scegliere nel mucchio dorato delle pretendenti. Attesa Lain effetti non è l’unica squadra in corsa. C’è anzi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_depiccoli : @psychiatrichall @oreste099510499 @LucianoMoggi E già....è la stessa cosa di calcipoli, secondo te!?Dicono in estat… - ASefardito : @CiacciaStryker No, il nostro obiettivo era arrivare in alto, speravamo nello scudetto ovviamente (dopo il secondo… - maggio_guido : @BonaMassimo @cintrieri @juventusfc Parlo della stessa cosa di cui parla il CdS oggi - oh_luca : RT @hronir: My Lai, storia di un massacro - C3vLocke : RT @hronir: My Lai, storia di un massacro -