(Di domenica 16 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con “Da noi a Ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini.arriveranno in studio moltissimi ospiti speciali, tra cui la conduttrice. Racconterà a cuore aperto dall’amore e della sua famiglia, soprattutto dei suoi due amati, sapete chi? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sui due piccoli! La vita privata diLa vita privata dinon è stata semplice tra numerosi flirt e fidanzamenti andati male. Ricordiamo che ha avuto una lunga storia d’amore con Nicola Maccanico, ilo dell’ex ministro Antonio Maccanico. Dopo poco, però, ha trovato il suo vero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Caterina Balivo, chi sono i figli: età, oggi, foto - GossipOne_it : 'Caterina Balivo e Guido Maria Brera: come hanno superato la crisi matrimoniale durante la pandemia' #gfvip… - GossipOne_it : 'Caterina Balivo e Guido Maria Brera: come hanno superato la crisi matrimoniale durante la pandemia'… - GossipOne_it : 'Caterina Balivo: la sua carriera di successo e la storia d'amore con Guido Maria Brera che ha cambiato tutto'… - GossipOne_it : 'Caterina Balivo: la sua carriera di successo e la storia d'amore con Guido Maria Brera che ha cambiato tutto'… -

si è goduta una bellissima vacanza ai Caraibi con la famiglia. Tra giochi in acqua con la figlia Cora e pose sexy con il marito Guido Maria Brera, la conduttrice non ha dimenticato i ...... sia nelle prime due stagioni che nella terza edizione di Oggi è un altro giorno, programma che è riuscito a bissare il successo avuto nelle stagioni precedenti da Vieni da me di, ...... Anna Pettinelli e Sergio Friscia , la coppia di fatto della radio italiana che ogni mattina fa compagnia a moltissimi italiani, si metteranno in gioco insieme a Francesca Fialdini;...

Caterina Balivo, cartoline della vacanza ai Caraibi con la famiglia TGCOM

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con “Da noi a Ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi arriveranno in studio moltissimi ospiti speciali, tra cui la c ...Guido Maria Brera, nato il 27 agosto 1969 a Roma, è una figura nota nell’ambito dell’attualità romantica grazie al suo matrimonio con ...