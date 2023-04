Catanzaro-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 16 aprile 2023) E’ tutto pronto alla stadio Ceravolo per Catanzaro-Foggia, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I calabresi, già promossi in Serie B con grande anticipo, sperano di chiudere la stagione nel miglior modo possibile incamerando altri punti. I rossoneri, invece, hanno assolutamente bisogno di vincere per consolidare la loro posizione in piena zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella diretta Gol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) E’ tutto pronto alla stadio Ceravolo per, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di: ecco la, l’, latv e lodella sfida. I calabresi, già promossi inB con grande anticipo, sperano di chiudere la stagione nel miglior modo possibile incamerando altri punti. I rossoneri, invece, hanno assolutamente bisogno di vincere per consolidare la loro posizione in piena zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E ...

