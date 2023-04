(Di domenica 16 aprile 2023) Ecco tutto quanto accaduto nella penultima giornata dei gironi A e C di Serie C. Girone A — Dopo la festa per la promozione in B, la Feralpisalò cade a Novara (1 - 0, autorete di Ciro Panico) e perde ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tifosoneroazzur : RT @Gazzetta_it: Catanzaro da impazzire: la doppietta di Iemmello fa toccare quota 100 gol! #SerieC - alfopisano : RT @Gazzetta_it: Catanzaro da impazzire: la doppietta di Iemmello fa toccare quota 100 gol! #SerieC - sportli26181512 : Catanzaro da impazzire: la doppietta di Iemmello fa toccare quota 100 gol!: Catanzaro da impazzire: la doppietta di… - gabririzza : RT @Gazzetta_it: Catanzaro da impazzire: la doppietta di Iemmello fa toccare quota 100 gol! #SerieC - Gazzetta_it : Catanzaro da impazzire: la doppietta di Iemmello fa toccare quota 100 gol! #SerieC -

Ecco tutto quanto accaduto nella penultima giornata dei gironi A e C di Serie C. Girone A Dopo la festa per la promozione in B, la Feralpisalò cade a Novara (1 - 0, autorete di Ciro Panico) e perde ...Geronimo 'Patrulla' Barbadillo, il peruviano tutto dribbling che feceAvellino (e tutte ... Per il brasiliano saranno due i gol in campionato: uno contro ile l'altro esattamente ...... alla vigilia della quasi impossibile trasferta in casa della capolistache in Calabria ...prodezza in stile Khvicha Kvaratskhelia il calciatore georgiano del Napoli che sta facendo...

Catanzaro da impazzire: la doppietta di Iemmello fa toccare quota 100 gol! La Gazzetta dello Sport

I calabresi, già promossi, superano 2-1 il Foggia nel girone C dove la Turris si salva matematicamente. Nel girone A dopo la festa per la promozione in B la Feralpisalò cade a Novara e perde l’imbatti ...Giugliano-Catanzaro, gara valida per la 35ª giornata di Serie C: info partita, probabili formazioni, streaming gratis e Diretta LIVE ...