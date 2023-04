Caso Orlandi | papa Francesco | «Su Wojtyla illazioni offensive e infondate» Pietro Orlandi | «Fa bene a difenderlo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caso Orlandi, papa Francesco difende Wojtyla: “Su Giovanni Paolo II illazioni offensive e infondate” - vaticannews_it : Accuse assurde e infamanti a proposito delle presunte rivelazioni su Papa #Wojtyla e il caso #Orlandi. @Tornielli - sole24ore : Caso Orlandi, per Papa Francesco su Wojtyla illazioni offensive e infondate - jinkisoamazing : @vaticannews_it MA una parola per la vittima scomparsa nel nulla e della cui sorte i papi sanno visto che il Pontef… - GabrielParker74 : RT @fattoquotidiano: Caso Orlandi, papa Francesco difende Wojtyla: “Su Giovanni Paolo II illazioni offensive e infondate” -

Ma come si fa a essere reticenti su qualcosa di cui non si è parlato Non ho mai messo in discussione la Santità di Giovanni Paolo II - sottolinea - , come legale di Pietroabbiamo messo a ...Quest'ultimo, però, risale ad anni fa, era già stato trasmesso in tv ed è stato portato al promotore di giustizia vaticano dallo stesso, che poi in studio a La7 ha riportato in più anche il ...' Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate '. Così ...

Caso Orlandi, Papa Francesco: «Su Wojtyla illazioni offensive e infondate» Corriere Roma

Dopo l’avvio delle indagini in Vaticano, quello che è passato alla cronaca come il “Caso Orlandi” ha conosciuto una decisa accelerazione. La vicenda che vede protagonista la giovane Emanuela Orlandi, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...