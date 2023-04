(Di domenica 16 aprile 2023) ... 'Quanto leggo è una pressione su di me a violare la deontologia professionale a cui non intendo derogare'. Nello scontro è intervenuto in prima persona anche il promotore di Giustizia, Alessandro ...

... riporta Vatican News, 'Papa Francesco ha difeso il predecessore san Giovanni Paolo II, la cui figura negli ultimi giorni è stata al centro di accuse infamati legate al, mosse sulla base ...Ma come si fa a essere reticenti su qualcosa di cui non si è parlato Non ho mai messo in discussione la Santità di Giovanni Paolo II - sottolinea - , come legale di Pietroabbiamo messo a ...... Alessandro Diddi, e Pietro, fratello di Emanuela, scomparsa 40 anni fa in circostanze mai chiarite e sul cuilo stesso Papa ha fatto riaprire le indagini . Ieri Diddi ha convocato l'...

Caso Orlandi, papa Francesco: «Su Wojtyla illazioni offensive e infondate». Pietro Orlandi: «Fa bene a difende ilmessaggero.it

Dopo l’avvio delle indagini in Vaticano, quello che è passato alla cronaca come il “Caso Orlandi” ha conosciuto una decisa accelerazione. La vicenda che vede protagonista la giovane Emanuela Orlandi, ...(Adnkronos) – “Ieri sono stata chiamata in Vaticano per Emanuela, non per Giovanni Paolo II. Nessuno mi chiesto di Giovanni Paolo II. Non è mai stato nominato dal Promotore durante il nostro brevissim ...