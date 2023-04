Caso Orlandi | Papa Francesco difende Wojtyla | “Illazioni offensive e infondate”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 aprile 2023) Città del Vaticano – “Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di”. All’indomani dello scontro tra il Vaticano e l’avvocato di Pietro(leggi qui), sulle accuse fatte dal fratello di Emanuela, secondo cui ilpolacco sarebbe direttamente coinvolto nella scomparsa, interviene Bergoglio., dalla scomparsa alle tombe vuote in Vaticano: 40 anni di misteri Le parole del Pontefice in difesa del suo predecessore arrivano al termine del Regina Coeli dell’Ottava di Pasqua, che coincide anche con la festa della Divina Misericordia, istituita proprio da Giovanni Paolo II. Davanti a 20mila fedeli, ...