Caso Orlandi | padre Georg | “Non ho nessun dossier”

(Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria suldi Emanuelae mi fu consegnato un appunto in cui non c’era nulla di nuovo”. CosìGanswein ospite di ‘Verissimo’ su Canale 5. “In seguito il fratello di Emanuela, Pietro, che anche io avevo incontrato, disse in un’intervista che io ero in possesso di un, ma non è alcun, è un appunto, che diedi a Ratzinger” ha aggiunto. “Su questa vicenda non credo possa emergere qualcosa di nuovo. Ora è stata aperta un’inchiesta in Vaticano – ha detto– e speriamo arrivi a buon fine e si trovi una risposta definitiva”. L'articolo proviene da Italia Sera.

"Io non ho mai avuto un dossier su Emanuela. Io non credo che si trovi qualcosa di nuovo su questo". Lo ha affermato l'ex segretario di Benedetto XVI , l'arcivescovo Georg Ganswein , ospite di Verissimo su Canale 5 nel giorno in ...

«Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria sul caso di Emanuela Orlandi e mi fu consegnato un appunto in cui non c'era nulla di nuovo». Lo ha detto padre Georg Ganswein ospite ...