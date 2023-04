Caso Orlandi, padre Georg: “Non ho nessun dossier” (Di domenica 16 aprile 2023) "In fascicolo per Benedetto no novità" “Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria sul Caso di Emanuela Orlandi e mi fu consegnato un appunto in cui non c’era nulla di nuovo”. Così padre Georg Ganswein ospite di ‘Verissimo’ su Canale 5. “In seguito il fratello di Emanuela, Pietro, che anche io avevo incontrato, disse in un’intervista che io ero in possesso di un dossier, ma non è alcun dossier, è un appunto, che diedi a Ratzinger” ha aggiunto. “Su questa vicenda non credo possa emergere qualcosa di nuovo. Ora è stata aperta un’inchiesta in Vaticano – ha detto padre Georg – e speriamo arrivi a buon fine e si trovi una risposta definitiva”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) "In fascicolo per Benedetto no novità" “Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria suldi Emanuelae mi fu consegnato un appunto in cui non c’era nulla di nuovo”. CosìGanswein ospite di ‘Verissimo’ su Canale 5. “In seguito il fratello di Emanuela, Pietro, che anche io avevo incontrato, disse in un’intervista che io ero in possesso di un, ma non è alcun, è un appunto, che diedi a Ratzinger” ha aggiunto. “Su questa vicenda non credo possa emergere qualcosa di nuovo. Ora è stata aperta un’inchiesta in Vaticano – ha detto– e speriamo arrivi a buon fine e si trovi una risposta definitiva”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

