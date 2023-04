Caso Emanuela Orlandi, tensioni in Vaticano sulle fonti delle illazioni a Wojtyla (Di domenica 16 aprile 2023) , che non sarebbero state fornite al Promotore di giustizia Nella mattinata di ieri, sabato 15 aprile, l’avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, è stata sentita nuovamente in Vaticano dal Promotore di giustizia Alessandro Diddi, ma l’avvocato si è appellato al segreto professionale, rifiutandosi di rivelare le fonti che stanno dietro all’audio in cui si lanciano illazioni su Giovanni Paolo II. A dare la notizia è stato Vatican News, che scrive: “Questa mattina – ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni – il Promotore di giustizia, professor Alessandro Diddi, insieme al professor Gianluca Perone, Promotore applicato, ha ricevuto l’avvocato Laura Sgrò, come da lei ripetutamente e pubblicamente richiesto, nell’ambito del fascicolo aperto sulla vicenda della scomparsa di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023) , che non sarebbero state fornite al Promotore di giustizia Nella mattinata di ieri, sabato 15 aprile, l’avvocato della famiglia, Laura Sgrò, è stata sentita nuovamente indal Promotore di giustizia Alessandro Diddi, ma l’avvocato si è appellato al segreto professionale, rifiutandosi di rivelare leche stanno dietro all’audio in cui si lancianosu Giovanni Paolo II. A dare la notizia è stato Vatican News, che scrive: “Questa mattina – ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni – il Promotore di giustizia, professor Alessandro Diddi, insieme al professor Gianluca Perone, Promotore applicato, ha ricevuto l’avvocato Laura Sgrò, come da lei ripetutamente e pubblicamente richiesto, nell’ambito del fascicolo aperto sulla vicenda della scomparsa di ...

