(Di domenica 16 aprile 2023) Spopola tra i più giovani l'app "". L'applicazione consente di modificare le foto delle compagne di classe per "spogliarle" e diffondere immagini nude tramite chat. In questo periodo, sono state segnalate 27 infrazioni e due adolescenti di 14 anni sono stati indagati per la produzione di materiale pedopornografico. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Caso Bikinioff, interviene il garante dell’Infanzia: “Non è una semplice bravata, parlerò a scuola e con i genitori” - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Caso Bikinioff, stop dal garante dell'Infanzia del Lazio: 'Non è una ragazzata, parlerò a scuola e con i genitori' #b… - MediasetTgcom24 : Caso Bikinioff, stop dal garante dell'Infanzia del Lazio: 'Non è una ragazzata, parlerò a scuola e con i genitori'… -

- - > Leggi Anche Pedopornografia, nel 2021 casi cresciuti del 47%: 10 - 13 anni l'età più a rischio Cos'èUsato su Telegram,è un sistema nato in Francia da un'evoluzione della ...In effetti, quando c'è di mezzo un'app (in questo), tutto viene percepito come un gioco, una goliardata. Apparentemente innocue, tante applicazioni amplificano atti di bullismo e ...L'applicazionesembra avere le ore contate. La vita virtuale degli adolescenti va più veloce di qualsiasi analisi a tavolino. Nemmeno il tempo di ragionare suldi due quattordicenni della provincia di ...

Caso Bikinioff, stop dal garante dell'Infanzia del Lazio: "Non è una ragazzata, parlerò a scuola e con i genitori" TGCOM

L’ultimo caso è avvenuto due settimane fa in una scuola media alla ... Al centro c’è il servizio offerto da BikiniOff. "La nostra avanzata tecnologia di modifica delle immagini può facilmente ...E' Roma, per ora, la capitale di Bikinioff, l'app che spopola tra gli adolescenti e che permette di "spogliare" le compagne di classe attraverso modifiche delle foto e diffondere i nudi via chat. Vent ...