Caso Artem Uss | la fuga dell’imprenditore russo

(Di domenica 16 aprile 2023) È scoppiato ilUss, l’imprenditoreevaso dai domiciliari a Milano. Il 21 marzo è arrivato il via libera all’estradizione negli USA. Tuttavia, il giorno dopo l’imprenditore è sparito per riapparire circa due settimane dopo in Russia. Uss ha rilasciato un’intervista nella quale ringrazia tutte quelle persone “forti e affidabili” che gli sono

inoltre, emerge che Nordio non inviò alla Corte d'appello di Milano la nota del Dipartimento Usa della Giustizia che chiedeva di far tornare in carcere Uss. Ora, però, il caso sbarcherà in ... Cambiando tema, la Giorgia Meloni è tornata sul caso della fuga dell'imprenditore russo Artem Uss. "Mi riservo di parlarne con il ministro Nordio, sicuramente ci sono anomalie la principale anomalia ... Meloni torna sul caso della fuga dell'imprenditore russo Artem Uss. 'Mi riservo di parlarne con il ministro Nordio, sicuramente ci sono anomalie' e 'la principale anomalia credo sia la decisione ...

Caso Artem Uss, Meloni: “Ci sono anomalie, fare chiarezza” Sky Tg24

I servizi segreti non fanno nulla senza che il premier non voglia e il Parlamento non sappia (se vuole), e il ministro della Giustizia aveva tutti gli ...