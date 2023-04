Carri armati sul treno in stazione a Udine, stupore ai binari. 'Sono diretti in Ucraina' (Di domenica 16 aprile 2023) Ha creato stupore tra i passeggeri della stazione ferroviaria di Udine il passaggio nelle scorse ore di un convoglio con a bordo decine di Carri armati . Il treno , che è stato filmato con i telefoni ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) Ha creatotra i passeggeri dellaferroviaria diil passaggio nelle scorse ore di un convoglio con a bordo decine di. Il, che è stato filmato con i telefoni ...

Carri armati sul treno in stazione a Udine, stupore ai binari. 'Sono diretti in Ucraina' Ha creato stupore tra i passeggeri della stazione ferroviaria di Udine il passaggio nelle scorse ore di un convoglio con a bordo decine di carri armati. Il treno, che è stato filmato con i telefoni cellulari da alcune persone, è transitato nello scalo a velocità molto ridotta. Il convoglio di passaggio a bassa velocità è stato fotografato alla stazione ferroviaria di Udine. Secondo il ministero della Difesa di Kiev, dall'inizio del conflitto i russi morti sono stati 181.550 e l'esercito nemico ha perso anche 3653 carri armati, 7073 mezzi corazzati, 2785 pezzi di artiglieria. Grande stupore alla stazione ferroviaria di Udine, nella giornata di venerdì, quando i passanti si sono visti scorrere davanti agli occhi un convoglio carico di carri armati. L'onorevole di Rc Marco Rizzo twitta: «Questi sono carri armati italiani trasportati su treno alla stazione di Udine verso i confini est del nostro Paese. È semplice pensare dove stiano andando.