Caro Porro, vivo vicino all’orso: ho due cose da dire agli animalisti (Di domenica 16 aprile 2023) Caro Porro, ti scrivo perché sono un abitante della Valle di Sole, quella valle dove il 5 aprile scorso è morto Andrea Papi da un attacco di un orso. Ti scrivo perché è ora di smetterla con tutti questi animalisti, o dato il tenore delle offese verso il defunto e la famiglia li chiamerei animalati, che vogliono difendere a tutti i costi un orso non sapendo nemmeno dov’è accaduto il fatto, sarebbe come se io volessi spiegare come fare la viabilità in un quartiere di Milano sapendo solamente che è a Milano. Bisogna dire alcune cose sulla questione orso, innanzitutto quando eravamo nell’impero Austroungarico c’erano delle taglie sull’orso, questo perché hanno sempre attaccato i greggi e i pascoli nelle malghe arrecando danni ad una popolazione che viveva e si sfamava grazie a quelle ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 aprile 2023), ti scrivo perché sono un abitante della Valle di Sole, quella valle dove il 5 aprile scorso è morto Andrea Papi da un attacco di un orso. Ti scrivo perché è ora di smetterla con tutti questi, o dato il tenore delle offese verso il defunto e la famiglia li chiamerei animalati, che vogliono difendere a tutti i costi un orso non sapendo nemmeno dov’è accaduto il fatto, sarebbe come se io volessi spiegare come fare la viabilità in un quartiere di Milano sapendo solamente che è a Milano. Bisognaalcunesulla questione orso, innanzitutto quando eravamo nell’impero Austroungarico c’erano delle te sull’orso, questo perché hanno sempre attaccato i greggi e i pascoli nelle malghe arrecando danni ad una popolazione che viveva e si sfamava grazie a quelle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Una storia di ordinaria follia europea. Leggete un po' ?? - ilborbottone : @NicolaPorro Caro Porro, il fascismo non esiste, però sopravvive anche in Italia come in mezzo mondo,il nazifascism… - Area5174552447 : @NicolaPorro SIETE VOI FINTI AMICI DEL POPOLO CHE VI DOVETE VERGOGNARE DELLE BUGIE CHE RACCONTATE CARO PORRO.I CITT… - OrnellaScarpi : @NicolaPorro Sicuramente ci saranno buoni motivi, caro Porro prima di batterti il petto cerca di sapere quali sono… - Antonio23493646 : @NicolaPorro ....e chi ci salva dalle cazzate che spari caro Porro??? -