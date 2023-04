Carnevali: 'Frattesi da Juve, ma non piace solo a lei. Ne parleremo...' (Di domenica 16 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #SassuoloJuventus, fari accesi su #Frattesi: le parole di #Carnevali #SerieA #calciomercato #news #cip - ilbianconerocom : Carnevali: 'Alla Juve piace Frattesi, ne parleremo. Sull'inchiesta e il mio futuro a Torino...'… - sportli26181512 : Carnevali: 'Frattesi da Juve, ma non piace solo a lei. Ne parleremo...': Carnevali: 'Frattesi da Juve, ma non piace… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Frattesi piace alla Juventus e non solo, spero di venderlo in Italia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Frattesi piace alla Juventus e non solo, spero di venderlo in Italia' -