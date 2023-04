Carnevali e il sogno Chiellini al Sassuolo | ' Magari dopo la MLS '

(Di domenica 16 aprile 2023) Intervista a La Gazzetta dello Sport per Giovanni, dirigente del, in vista della sfida odierna contro la Juventus in campionato. Dal campo ai sogni, anche di mercato. "Peccato non avere Berardi ...

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Giovanni, dirigente del Sassuolo , in vista della sfida odierna contro la Juventus in campionato. Dal campo ai sogni, anche di mercato. "Peccato non avere Berardi contro la Juve. Il Sassuolo senza ...Commenta per primo Sassuolo - Juve è uno dei match più attesi della 30esima giornata di Serie A. A presentarla è l'ad degli emiliani, Giovanni, che si è concesso a La Gazzetta dello Sport per una lunga intervista. Ecco le sue parole. BERARDI - ' Peccato non avere Berardi contro la Juve. Il Sassuolo senza Domenico è un po' come il ...In casa Sassuolo il baby prodigio Adrian Cannavaro ha coronato ildi essere chiamato coi "... Insomma, a Sassuolo l'adsa di potersi coccolare l'ennesimo talento.

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, in vista della sfida odierna contro la Juventus in campionato. Dal campo ai sogni, anche di mercato. "Peccato non ...L'a.d. dei neroverdi prima della sfida coi bianconeri: "Peccato non avere Berardi, è il nostro Haaland. Laurienté vale tanto ...