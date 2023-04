Carlo Pacifici nuovo presidente Aia | Gravina | “Ritrovata unità nell’associazione”

(Di domenica 16 aprile 2023) Oggi ha avuto luogo a Coverciano l’assemblea generale dell’Associazione Italiana Arbitri. Alla fine è stato eletto con 260 voti su 310 associati votanti (50 schede bianche)comedell’Associazione. L’ex arbitro prenderà dunque il posto di Alfredo Trentalange, che ha lasciato il suo posto vacante quattro mesi fa, quando ha dovuto rassegnare le dimissioni in seguito alla vicenda legata che ha coinvolto l’ex procuratore capo degli arbitri Rosario D’Onofrio. Chi è? Prima dell’elezioneha ricoperto il ruolo didella Can D (1995-1997), poidel Cra Lazio (2006-2009), commissario Cai (2009-2013), e commissario Can D (2013-2017). Da marzo 2021 era componente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grafuio : RT @CalcioFinanza: L’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza: «Ecco chi è Carlo Pacifici, il nuovo presidente dell’AIA» - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: L’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza: «Ecco chi è Carlo Pacifici, il nuovo presidente dell’AIA» - Milanista_Serio : RT @CalcioFinanza: L’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza: «Ecco chi è Carlo Pacifici, il nuovo presidente dell’AIA» - CalcioFinanza : L’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza: «Ecco chi è Carlo Pacifici, il nuovo presidente dell’AIA»… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Calvarese a CF: «Ecco chi è Carlo Pacifici, il nuovo presidente dell’AIA»: Gianpaolo Calvarese… -

, nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, si è presentato per la sua carica. I dettagli, presidente dell'AIA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PAROLE - "...Anche in questo caso, abbiamo esempi luminosi come quello di Mario Finzi, GoffredoMorpurgo, arrestati durante la loro attività di fabbricazione di documenti falsi o di ...è il nuovo presidente dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri. Oggi, durante l'assemblea a Coverciano per l'elezione del nuovo presidente,era l'unico candidato. Il suo ...

Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri: “Sarà un'avventura da vivere insieme” A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Alberto Zaroli sarà il secondo degli arbitri italiani e affiancherà il presidente, il neo-eletto Carlo Pacifici (immagine dalla pagina internet AIA) ...Nella sua intervista a Sky Sport, il neo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici, ha parlato anche della possibilità che gli arbitri possano ...